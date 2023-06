Sergio Rico è uscito dal coma | moglie ' piccoli passi avanti'

Buone notizie per il PSG, il portiereè uscito dal coma e sarebbe cosciente: le parole della moglie Dopo il brutto incidente a cavallo, arrivano delle buone notizie da. Il portiere del PSG, secondo quanto riportato ...Notizie rassicuranti sullo stato di salute di, il portiere del Psg che dal 28 maggio è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siviglia dopo un incidente a cavallo. La moglie del 29enne spagnolo, Alba Silva, ha ...Il portiere del Paris Saint Germainsta meglio. L'estremo difensore dei parigini, vittima di un incidente a cavallo a fine maggio e caduto in coma , nelle ultime ore ha visto migliorare le sue condizioni. Il calciatore si è ...

PSG, Sergio Rico è uscito dal coma. La moglie: "Intravediamo la luce" - Sportmediaset Sport Mediaset

Secondo quanto emerso dalla Spagna, Sergio Rico si è risvegliato dal coma. Una notizia attesa con speranza da diverse settimane, annunciata dall'emittente spagnola Telecinco. Come riportato dall'emite ...Buone notizie per Sergio Rico , che si è risvegliato dal coma in cui era precipitato dallo scorso 28 maggio in seguito ad un incidente a cavallo. Il portiere del Psg ha visto migliorare… Leggi ...