Sei Sorelle | spoiler 19 giugno | Le Silvia dovranno trovare una soluzione

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 19 giugno 2023) Oggi, lunedì 192023, su Rai 1 andrà in onda una nuove puntata di Sei. La soap di origine iberica, nel palinsesto estivo della rete ammiraglia Rai ha preso il posto de Il Paradiso delle Signore, che tornerà a settembre con l’ottava stagione. Ma cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento di Sei? Le anticipazioni fanno sapere che i riflettori saranno puntati principalmente su Donna Dolores. Entriamo nei dettagli, con l’obiettivo di fare insieme il punto della situazione. Sei, anticipazioni 19Nella messa in onda di lunedì 192023, i telespettatori di Sei, vedranno l’attenzione focalizzarsi principalmente su Donna Dolores. Ha organizzato una festa per celebrare il quarto anniversario di fidanzamento di Rodolfo e ...