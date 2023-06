Due nomi per il nuovo centrocampo della Lazio se. Sul centrocampista serbo è tornata a muoversi la Juventus, così il club romano studia i profili dei possibili sostituti. Sapendo, nel caso, di avere a disposizione un budget ...Dasua Frattesi ha già detto sì all'Inter dove andrebbe a ricomporre, insieme a Barella, la ...e nonostante per il momento non temono la Juventus - che sembra essere indirizzata su......Savic è nel mirino anche dell'Inter. Simone Inzaghi, suo ex allenatore ai tempi della Lazio, vorrebbe riaverlo anche in neroazzurro. Valutazioni in corso dadella dirigenza con ...

Se parte Milinkovic Sarri chiede Zielinski per la sua Lazio. Pazza idea Loftus-Cheek La Gazzetta dello Sport

Entrambi col contratto in scadenza nel 2024, ma con ingaggio sopra i parametri biancocelesti: Lotito ci prova comunque sia col polacco del Napoli sia con l'inglese del Chelsea ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...