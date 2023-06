Scott Carson | due Champions League vinte da panchinaro fisso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un portiere poco conosciuto e quasi mai utilizzato. Questo potrebbe essere l’identikit diche vanta però la vittoria di dueavendo giocato poco più di 90 minuti in questa competizione. Prima con il Liverpool e poi con il Manchester City, contando un palmarès molto importante, analizzando anche le sue presenze. LedaUna carriera all’ombra di grandi nomi, prima nel Liverpool e poi nel Manchester City. Eppureha potuto festeggiare ben due coppe dalle grandi orecchie, giocando appena 90 minuti – in tutto – nella più importante competizione di caratura europea. Arrivato ai Reds nel Gennaio 2005, si accasa sostenendo Dudek e ...

Si tratta di Scott Carson, secondo portiere del Liverpool da gennaio 2005 a gennaio 2006. All'epoca molto promettente, fu ingaggiato per fare da riserva a Dudek. E in quell'edizione della Champions League vinse la coppa. Parola di Scott Carson, ex portiere del Liverpool e campione d'Europa quell'anno, che applaudì dalla panchina lo scatenato Dudek. Si giocava allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, lo stesso che ospiterà la finale di quest'anno.

Il portiere inglese vince la sua seconda Champions League in carriera pur non avendo disputato nemmeno un minuto nella competizione.C'era 18 anni fa nella finale a Istanbul contro un'altra milanese, stasera sarà ancora presente nello stesso stadio. Ed è l'unico tra i giocatori di Inter e City ad aver già conquistato la coppa. La s ...