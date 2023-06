Scontro tra un’auto e una moto lungo la Provinciale a Dalmine | muore un 64enne

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023). Un uomo di 64 anni è deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto aintorno alle 13.30 di lunedì 19 giugno. La vittima viaggiava a bordo di unaquando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si è scontrato conla strada, all’altezza del benzinaio Eni. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente e sul posto sono giunte un’ambulanza e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il medico ha potuto solamente constatare il decesso. Poco più tardi, in via Baschenis, sempre a, si è verificato un nuovo incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Due i feriti: una donna di 55 anni e ...