Scontro su Taiwan. La Cina non accetta compromessi

(Di lunedì 19 giugno 2023) su Tg. La7.it - Sempre più in alto. Sperando di incontrare il Presidente cinese Xi Jinping. Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha aperto la seconda ...

Ma da subito sono emerse le distanze su delicato tema di Taiwan: La Cina non farà "alcun compromesso" su Taiwan, ha dichiarato il ministro degli Esteri di Pechino. Tutti episodi che hanno spesso portato Washington a condurre azioni provocatorie nello Stretto di Taiwan, vero nervo scoperto della Repubblica Popolare che non accetta intromissioni nello Stretto.

I due diplomatici insieme dopo mesi di tensioni: «Colloqui costruttivi». Il ministro di Xi accetta l’invito a Washington. Il segretario di Stato Usa: «Evitiamo i fraintendimenti» ...La visita fu cancellata lo scorso anno per la crisi del pallone spia cinese abbattuto dopo aver sorvolato i cieli americani. I punti di tensione tra Usa e Cina restano gravi ...