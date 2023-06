Scontri con esercito israeliano a Janin | uccisi 5 palestinesi

Cinque palestinesi morti, fra cui una adolescente di 15 anni, e almeno 60 feriti dei quali 18 in gravi condizioni è il bilancio dei violentifra esercito israeliano e palestinesi nel campo profughi di Janin, in Cisgiordania. Fra i feriti, riferisce l'agenzia di stampa Wafa, anche un cameraman palestinese colpito al ventre da un ...Il portavoce dell'esercito ha inoltre aggiunto che sette militari israeliani sono rimasti feriti neglii palestinesi ancora in corso a Jenin. Due sono soldati (feriti non in maniera grave)...La comunità internazionale - ha detto Xi Jinping - 'non vuole assistere a conflitti otra ... Nessuna delle due parti dovrebbe cercare di plasmare l'altra partela propria volontà, e ancor ...

