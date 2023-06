Scomparsa di Kata | sopralluogo all’ex hotel Astor Ecco cosa è emerso

(Di lunedì 19 giugno 2023) dalle perquisizioni avvenute dopo lo sgombero della struttura Nessuna traccia di, la bambinail 10 giugno da Firenze, è emersa nell’ultimoeffettuatoAstra, la struttura che è stata occupata abusivamente e il cui controllo potrebbe aver dato il via al sequestro della bambina. Nelsono stati utilizzati macchinari di precisione, tra cui sonde in fibra ottica e droni per ispezionare il piano superiore del palazzo e uno dei terrazzi al quale non si ha accesso con la scala. E’ stata usata anche una fresa dagli investigatori per entrare nelle fondamenta dell’edificio: ma non si è trovata nessuna traccia della bambina. La struttura, che sarebbe ormai fatiscente e al limite dell’igiene, è stata posto sotto sequestro preventivo in attesa ...

Continua la maxi ispezione all'ex hotel Astor, lo stabile dove viveva la piccola, la bambina peruviana di cinque annia Firenze dal 10 giugno. Ieri per sette ore, dalle 8:30 alle 15:30, i carabinieri, con un vasto spiegamento di forze e mezzi che ha visto impegnati ... È stata controllata anche una botola nel cortile in cuiera solita giocare, che conduce alle ...È stata una settimana in cui abbiamo adottatocome una figlia, una sorella, siamo preoccupati e in ansia per la suaha detto il sacerdote Questaha mobilitato tante persone ...

Da sabato 10 giugno la bambina di 5 anni è un fantasma. Nemmeno una vera traccia da seguire per gli inquirenti. La famiglia ha ingaggiato come consulente Luciano Garofano. Attesa per capire se la "nuo ...Durata ieri sette ore, si indaga anche su una via d'uscita alternativa grazie alle immagini registrate dalla videocamera di sorveglianza di una ditta adiacente l'Astor. Ispezionati intercapedini e sot ...