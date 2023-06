Sciopero aerei martedì 20 giugno | cosa fare per salvare il viaggio

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023) Fiumicino – Ancora una volta gli scioperisono protagonisti in Europa. Adesso è il turno dell’Italia, con lonazionale del trasporto aereo in occasione di20. Unoche avrà pesanti ripercussioni nei passeggeri, con voli cancellati e voli in ritardo. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 210mila i viaggiatori italiani possono subire un disservizio per loaereo. Per lodi20, l’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimentida e per l’Italia. Basta consultare il seguente link dove sono presenti tutte le tratte aeree garantite. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello ...