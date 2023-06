Sciopero aerei il 20 giugno | cosa fare per salvare il viaggio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Unoche avrà pesanti ripercussioni sui passeggeri, con voli cancellati e ritardi. Secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 210mila viaggiatori italiani potranno subire un disservizio. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimentida e per l’Italia

Unoche avrà pesanti ripercussioni sui passeggeri, con voli cancellati e ritardi. Secondo una ... L'Enac ha diffuso l'elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimentida e per l'...martedì 20 giugno 2023: compagnie, orari e voli garantiti Lodella pasta Uno dei prodotti finiti nel novero dei rincari è stato proprio la pasta. In varie città italiane, i ..., domenica 4 giugnonazionale: ecco cosa sapere

Sciopero aerei. Martedì 20 disagi in tutta Italia Trasporti-Italia.com

Proclamato uno sciopero aerei 20 giugno. Ancora una volta gli scioperi aerei sono protagonisti in Europa. Adesso è il turno dell’Italia, con lo sciopero nazionale del trasporto aereo in occasione dell ...E' previsto per domani, 20 giugno, l'ennesimo sciopero nazionale del trasporto aereo: la mobilitazione comincerà allo ...