Sciopero aerei 20 giugno 2023 | orari e voli garantiti

... schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00; tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione delloStesso discorso per i tutti i voli nazionali con arrivo a destinazione in corso al momento dell'inizio dello, quelli programmati in orari antecedenti l'inizio della mobilitazione sindacale ...Queste somme sborsate per via dellopossono essere rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente ...

Sciopero aerei domani 20 giugno 2023, cosa fare per salvare il viaggio Adnkronos

Sul sito dell'Enac come sempre è disponibile l'elenco dei voli garantiti. Le singole compagnie hanno poi il dovere di comunicare ai passeggeri eventuali modifiche o cancellazioni ai loro voli Sciopero ...(Adnkronos) - Sciopero nazionale settore trasporto aereo domani, 20 giugno 2023. A incrociare le braccia per 24 ore saranno i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori del ...