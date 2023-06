Sci alpino | entra nel vivo la preparazione per Sofia Goggia e Marta Bassino | i velocisti in direzione Livigno

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo un periodo di meritate vacanze, inizia ufficialmente il percorso di avvicinamento verso la Coppa del Mondo di sci2023-2024 per le nostre atlete del gruppo Elite femminile che, in queste ore, saranno impegnate in tre sessioni differenti. Facciamo il punto della situazione.per esempio sarà di scena sul ghiacciaio del Passo dello Stelvio per cinque giorni di allenamento sulla neve. La bergamasca darà il via oggi a questo impegno, che si concluderà sabato 24 giugno., invece, sarà impegnata a Les Deux Alpes (Franacia) con l’allenatore Daniele Simoncelli a sua volta per cinque giorni di lavoro. Federica Brignone, invece, proseguirà la suaatletica a livello individuale. Passando al comparto maschile, la squadra di velocità della Coppa del ...