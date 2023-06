Scholz | ' La guerra in Ucraina potrebbe durare un tempo indefinito'

'Questo è ciò per cui ci stiamo preparando e questo è ciò verso cui stiamo orientando la nostra politica', ha dettoa Stoltenberg. 'La Germania continuerà a essere un convinto sostenitore dell'...... nel corso di una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere Olaf. Il summit, ... Vogliamo tutti che questafinisca , ma una pace giusta non può significare congelare il ...... mentre il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaffurono più ... "Il pensiero unico con un martellamento incessante ha voluto farci credere che questaè nata ...

Guerra Ucraina Russia. Kiev: liberata Piatykhatky a sud di Zaporizhzhia. LIVE Sky Tg24

Lo ribadiscono il cancelliere Scholz e il segretario atlantico Stoltenberg, che aggiunge "per Kiev le porte restano aperte' (ANSA) ...Esplosioni nella notte a Odessa, con l'allerta antiaerea scattata in sei regioni dell'Ucraina. La stampa Usa parla di prove della responsabilità russa per il crollo della diga di Kakhovka. La first la ...