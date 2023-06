(Di lunedì 19 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Non possiamo pensare di essere autosufficienti, abbiamo bisogno didellecon leciviche ealternative alle destre, ci sono tanti temi sui quali, con leopposizioni, possiamo unire le nostre, piuttosto che competere sulle nostre differenze che pure sono significative”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, aprendo la direzione nazionale del partito. “Tre sono i nostri punti cardini: la giustizia sociale, il lavoro, la conversione ecologica” ha aggiunto. “Veniamo da mesi intensi di lavoro che ci hanno permesso di rilanciare il partito da una situazione difficile in cui versavamo come è normale dopo la sconfitta alle. Mesi che ci hanno permesso ...

Schlein "Dobbiamo costruire sinergie con le altre forze politiche"

