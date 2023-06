(Di lunedì 19 giugno 2023) "Quando sento che non c'è unapolitica sorrido, di contenuti siamo pieni ma siamo bravi a coprirli con le divisioni interne. Se a qualcuno questanon piace loe non trovi altre ...

cerca l'incidente ogni giorno mi troverà sempre dall'altra parte". Lo ha detto la segretaria Pd Ellynella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno. . 19 giugno 2023Siracusano tira le orecchie al Pd Elly, come ricorda l'agenzia di stampa AdnKronos, ha poi ... E' inaccettabile per l'ideologia che sottende e strizza l'occhio aevade. Noi continueremo a ...'C'èmagari spera di sortire qualche effetto con il giochino del logoramento dei segretari.... non funzionerà, mettetevi comodi. Siamo qui per restare e restare insieme'. Così Ellyin Direzione ...

Schlein, chi non condivide la linea lo ammetta, senza scuse - Politica Agenzia ANSA

"La destra corporativa ha ricominciato coi piccoli interventi spot, le agevolazioni e i condoni, la Flat tax che crea iniquità tra lavoratori dipendenti e autonomi a parità di reddito, tassandoli dive ...Torna alla home XElly SchleinPiero De LucaMichela De Biase, Matteo Orfini, Flavio AliverniniMichela De Biase, Matteo OrfiniAndrea CrisantiPala De MicheliAndrea Giorgis, Gianni CuperloLorenzo GueriniCh ...