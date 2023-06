Schlein | Alle feste dell' Unità basta panel di soli uomini

(Di lunedì 19 giugno 2023) "Su questo mi sento di chiedere uno sforzo a tutto il partito democratico: parità di genere nelle iniziative e nei dibattiti. Credo che non si possa più accostare il simbolo del ...

... come antidotopolemiche interne. Ma la leader Dem è andata oltre, estraendo a sorpresa un'... E ancora, poco dopo è il turno di Diodato, la cui hit vincitrice di Sanremo 2020 ha convintoal ...Credo che non si possa più accostare il simbolo del Pd a dei panel di soli uomini": così la segretaria del Pd, Elly, durante la direzione del partito al Nazareno. 19 giugno 2023... e ci segue, di darci, se crede, un contributo in baseproprie possibilità. Anche un piccolo ... Voi vi fidereste die compagni La cura del territorio colpito era competenza loro'. Ecco ...

Direzione Pd, Schlein apre a Grillo e alle tasse: "Da soli non si vince ... Il Riformista

Elly Schlein ha risposto alle critiche arrivate anche da Matteo Renzi per la sua scelta di unirsi alla manifestazione del M5s di sabato scorso: ...Dal palco della Direzione Pd, Elly Schlein nomina l’ex segretario ora leader di Italia ... E provò a fare le riforme insieme alle opposizioni: Berlusconi venne al Nazareno per discutere seriamente tra ...