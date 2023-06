Scatta l’allerta caldo | primo allarme in Italia | ecco le città da bollino giallo e arancione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 19 giugno 2023) La prima ondata di calore dell’anno inviene testimoniata anche dalla prima allertanel bollettino del ministero della Salute che monitora la situazione in 27. Da mercoledì torna ila Campobasso e quelloin altre 15, soprattutto al Centro-Nord. Ilnon rappresenta il massimo livello di allerta, ma indica comunque “condizioni che possono rappresentare un rischio per la salute”, in particolare per le fasce di popolazione più a rischio, come gli anziani. Ilarriverà da mercoledì 21, nel giorno del solstizio, con l’arrivo dell’anticiclone africano. Le temperature saliranno anche di 8 gradi, con picchi che supereranno i 35 gradi. Dove si registra il ...