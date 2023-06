Santoro | “Giovani | famiglie e anziani queste le vere priorità”

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo alle spalle anni devastanti dal punto di vista antropologico. Ciò che avviene in città è il frutto avvelenato di una rivoluzione consumistica che ci ha portato a schiacciare le nostre vite sull’immediatezza del presente“. Così il consigliere del gruppo “Si Può”, Amaliocommenta gli ultimi avvenimenti in città. “Oggi facciamo i conti con la nuova rivoluzione tecnologica che ha spiazzato vecchie culture, i partiti tradizionali e le organizzazioni in genere – sottolinea a margine dell‘incontro nel ricordo di Fausto Addesa – I ragazzi sono stati liberati anche dalla fatica del pensare, lo fa la macchina per loro. Da questo punto di vista, la tradizione cattolico-democratica può offrire ancora un contributo. E’ chiaro che dobbiamo saper leggere i segni dei tempi, affrontare le nuove emergenze e provare a spingere in avanti ...

... tutti amministratori di esperienza,e motivati, rispettivamente Elena Gerardo (area Sud), Dante(area Centro) e Giuseppe del Sorbo (Area Nord). A loro sarà affidato il compito di ...... apre una nuova azienda, apre nel settore agroalimentare ed è composta da. In una città che ... interviene Fabio, CEOConserve (oggi BMC) e partner tecnico della start up: '...... Bex Gunther, Denise, Veronica Galli e Tommaso Triolo per la regia di Mario Piredda. ' Love ... in periferia, i protagonisti sono quattro, Luz, Rose, Tim e Zhang, che si troveranno ad ...

Avellino, Santoro: "L'Amministrazione dovrebbe dare priorità a giovani, famiglie e anziani" AvellinoToday

A tal proposito mi viene da pensare alle ultime dichiarazioni di Santoro, che ha affermato come nonostante tutto si sia commosso in occasione della scomparsa di suo padre. Dunque, fatico molto a ...«A questo punto la Regione Liguria, grazie all’impegno del presidente Giovanni Toti e dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, ha preso in carico i vari dossier. Il Gaslini, con il professor ...