Sanremo 2024 | Amadeus | “Regolamento diverso rispetto a scorso anno”

...Setta e Ingrid Muccitelli In prime time nella prossima stagione confermatissimi Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Tale e Quale Show di Carlo Conti Amadeus condurrà sicuramente, ......che come ci si poteva aspettare ha parlato del suo futuro in tv e soprattutto della prossima edizione del Festival di, per la quale è già al lavoro. Il conduttore ha rivelato che per il...Manca ancora molto per, ma Amadeus è già al lavoro sul nuovo regolamento della kermesse canora e sta ascoltando i primi brani che gli sono stati inviati. Il conduttore e direttore artistico del festival lo ha ...

Amadeus: «Ci sono novità al regolamento di Sanremo 2024. Fiorello Ci sarà, me lo ha promesso Corriere della Sera

Il regolamento di Sanremo 2024 "sarà diverso da quello degli anni scorsi : ci saranno novità che magari verrò a svelare al Tg1". Lo anticipa Amadeus , ...''Ci saranno delle novità nel prossimo festival. È importante perché il regolamento vuol dire la divisione di tutte le serate', dice i conduttore in diretta al Tg1 è Amadeus.