Sanremo 2024 | Amadeus | “Ci saranno novità nel regolamento | sarà diverso dagli anni scorsi!”

... 'Ho un quadernone, dal mio primo festival, su cui appunto a penna nomi, idee, che poi possono andare in porto o no...' Festival, il presentatore svela: 'Le canzoni Iniziano ad arrivare ...Non poteva mancare una domanda sulla presenza o meno al festival dell'amico Fiorello , che qualche tempo fa ha annunciato che sarà anella serata finale, per portar via Amadeus dopo ...C'è aria di novità per il quarto e a quanto pare ultimo anno di Amadeus al festival di. Il regolamento per l'edizione"sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno novità che magari verrò a svelare al Tg1" anticipa Amadeus, direttore artistico e conduttore del ...

Amadeus, 'ci saranno novità nel regolamento di Sanremo 2024' - Cultura & Spettacoli Agenzia ANSA

Intervenendo al primo spazio ‘Caffè con’ al Tg1 Mattina Estate condotto da Giorgia Cardinaletti, Amadeus annuncia che ci saranno novità nel regolamento di Sanremo 2024, senza però svelare quali. “Ho ...Amadeus ha annunciato una prima importante novità sul Festival di Sanremo 2024: il conduttore e direttore artistico della kermesse musicale, infatti, ha dichiarato che il regolamento della ...