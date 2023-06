Sanremo 2024. Amadeus annuncia cambi al regolamento e il ritorno di Fiorello

(Di lunedì 19 giugno 2023) Questa mattina,è stato ospite del TG1 Mattina Estate per dare dei nuovi aggiornamenti sulla prossima edizione di. Manca ancora molto per, maè già al lavoro sul nuovodella kermesse canora e sta ascoltando i primi brani che gli sono stati inviati. Il conduttore e direttore artistico del festival lo ha rivelato nel corso del suo intervento a TG1 Mattina Estate, dove ha svelato la promessa che gli ha fattohato durante la sua ospitata al programma di Rai 1 che il Festival dista modificando il suo. Ha dichiarato: "Sarà diverso da quello degli anni scorsi: ci saranno delle novità che potrei svelare al Tg1". ...

