Sanità – Il Nursing Up | “Sempre più infermieri italiani lasciano il Ssn scegliendo cooperative e aprendo la partita Iva”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 19 giugno 2023) “più, soprattutto al Nord, decidono di lasciare i reparti nevralgici dellapubblica, in particolare i pronto soccorsi, e rassegnano le dimissioni dalle aziende sanitarie per decidere di lavorare in autonomia. Decidono di aprireiva oppure aderiscono alla realtà, daesistente, delle. Le ragioni sono molteplici e sono naturalmente legate ai disagi, alle lacune, ai paradossi di un sistema sanitariomeno a misura di professionista”.in fuga dalla, De Palma: “Le situazioni meno felici si registrano in Piemonte, dove ci giunge la notizia di almeno una lettera al giorno di dimissioni” E’ quanto denuncia, non senza preoccupazione, Antonio De Palma, Presidente ...