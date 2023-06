Samsung Galaxy S22 Ultra | sconto su Amazon del 26% ricondizionato

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 giugno 2023) Siete in cerca di un nuovo smartphone Android 5G top di gamma e del marchio? Allora vi consigliamo il bellissimoS22, disponibile in offerta sucon un superdel 26% al prezzo di 731 euro (invece di 999 euro di listino) e nelle opzioni di colore Phantom White e Phantom Black. Ci teniamo a precisare che il device lo porterete a casa nella versione italiana e si tratta di un prodotto, del tutto funzionante e in buone condizioni, ed è anche coperto dalla garanzia diRenewed di 1 anno. Inoltre, il dispositivo è venduto e spedito da terzi, e avrete la possibilità di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis; si tratta di un’esclusivaPrime valida fino al 20/06/2023. Il nostro suggerimento, ...