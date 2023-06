Sampdoria | ufficiale il controriscatto di Falcone dal Lecce

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 giugno 2023) La decisionedellain merito al futuro di Wladimiro, portiere in prestito alDi seguito il comunicatodellasu Wladimiro, portiere in prestito alnell’ultima stagione di Serie A. COMUNICATO– «L’U.C.comunica di aver esercitato il diritto di contro-opzione in essere con l’U.S.relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Wladimiro. Il portiere tornerà dunque in blucerchiato a partire dal prossimo 1° luglio». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24