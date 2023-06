Samp-T già in Ucraina La rivelazione di Macron sui missili franco-italiani

'Sono felice di potervi annunciare insieme alla mia collega italiana Giorgia Meloni che il- T franco - italiano èdispiegato e operativo in Ucraina, dove protegge delle installazioni chiave e delle vite'. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un discorso a ...... e per giunta in contemporanea con la retrocessione della, ha reso euforici i tifosi del ... Tuttavia la società spera di consegnare a Gilardino almeno una buona parte della nuova rosaper il ...In C pronta l'Atalanta U23 In Serie C, c'èda registrare la rinuncia del Pordenone che chiederà alla Figc di essere iscritto in sovrannumero in Serie D (per non disperdere la matricola e il ...

"Samp-T già in Ucraina". La rivelazione di Macron sui missili franco ... ilGiornale.it