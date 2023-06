Salvo Sottile lascia I Fatti Vostri e approda su Rai 3 | che programma farà a settembre?

Leggi su donnapop

(Di lunedì 19 giugno 2023)è pronto are I? Come sappiamo, è tempo di grandi cambiamenti in Rai: l’emittente di Stato sta facendo il punto della situazione e i suoi palinsesti per la stagione 2023 – 2024 sono pronti a un grande cambio di rotta. Come sappiamo, diversi volti noti del piccolo schermo stanno abbandonando la rete...