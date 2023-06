Salone di Ginevra - Svelate le date dell' edizione 2024

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ildiha confermato lepreviste per l'. L'evento si terrà dal 26 febbraio al 3 marzo nella città svizzera, tornando così alla sua formula originale dopo lo stop del 2020 con la pandemia. Gli organizzatori hanno scelto di creare due eventi distinti che si alterneranno: nel mese di ottobre si svolgerà infatti a Doha l'2023, in concomitanza con il Gran Premio di Formula 1, mentre la Svizzera tornerà protagonista il prossimo anno. Sette giorni di eventi. Il programma prevede per il 26 febbraio la giornata riservata alla stampa e per il 27 febbraio il Vip Day con ospiti e incontri. Dal 28 invece ilsarà aperto al pubblico e sarà suddiviso in quattro aree tematiche: l'Innovation Pavillon dedicato alle nuove tecnologie, il ...

Dal 26 febbraio al 3 marzo 2024 è in programma il Salone di Ginevra edizione del centenario. Prima però c'è il Salone di Ginevra Qatar ...