Salerno | trovato con hashish e cocaina uomo già agli arresti domiciliari

(Di lunedì 19 giugno 2023) I Carabinieri della Stazione dihanno colto in flagranza di reato unin possesso di sostanze stupefacenti. Già, l’è statoin possesso di 3 grammi die 33 grammi diconfezionata e pronta allo spaccio. Inoltre, è stato rinvenuto dai militari materiale per l’imballaggio dello stupefacente e alcune banconote, provento dello spaccio. Segui ZON.IT su Google News.

