Salerno Letteratura | il programma di martedì 20 giugno

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: 6 minutiTra gli ospiti di20 di, il festival giunto alla sua undicesima edizione e infino al 24, ci sono Benedetto Quaquaro e Annalisa Dominioni che, alle 20 nella chiesa dell’Addolorata, incontreranno il pubblico per un evento davvero speciale. Fin dagli Uccelli di Aristofane, l’uomo ha sognato di vincere la gravità e abitare nello spazio. Questo sogno, di cui si è nutrito l’immaginario fantascientifico, oggi può dirsi una realtà. Si comincia a parlare di colonizzazione interplanetaria o di architettura dello spazio non più come visioni ma come progetti in piena regola. D’altra parte, lae il cinema dovrebbero averci abituato a scenari impossibili che, riconsiderati anni dopo, sembrano invece il trailer dettagliatissimo del mondo a ...

Terzo giorno per il festivalche si terrà fino al 24 giugno. Tantissimi gli appuntamenti di lunedì 19 giugno . Alle 19.30, nella corte interna del Convitto Nazionale, si terrà un incontro con Gian Mario ...... el musical di Michael John LaChiusa (2019) - Amelia Attrice cantante nella compagnia lirica spagnola (2019) ARTICOLO PRECEDENTE, domani il premioLibro d'Europa Ultime ...... Il Feuerzangenbowle 2017 - 2018: Monsieur Claude e le sue figlie 2018: Come tu per me, così io per te 2019: I Presidenti 2019: cosa è giusto per uno ARTICOLO PRECEDENTE, domani ...

Gian Mario Villalta a Salerno Letteratura: «Dante e Pound eretici erranti» ilmattino.it

I responsabili provinciali dem di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno scrivono alla leader dei dem che oggi riunisce la direzione nazionale: “ Con il ...Considerato il re del thriller spagnolo, Javier Castillo prima ancora che dalla critica o da un editore è stato scoperto dai lettori. Il suo primo romanzo lo ha pubblicato nove anni fa in ...