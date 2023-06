Sala giochi della città nel mirino dei ladri | rubato il cambia moneta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFurto nella notte in unain via dei Sanniti. Ignoti hanno forzato l’ingresso dell’esercizio e sono entrati all’interno portando via un. L’entità del danno è da quantificare. Sul posto sono giunti i Carabinieri per effettuare i rilievi del caso ai fini dell’individuazione dei copevoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Apertura dei coloratissimigonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach DIANO MARINA 21.consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h ...Alle 15 vi sarà la esibizione del Coro di Bairo cui faranno seguitoper bambini nell'area ... Il santuario e i locali ad esso annessi (ex voto e piccolo museo) sono visitabili con un ...Ogni giorno spettacoli, dibattiti, laboratori,e stand per la 23esima edizione del meeting che celebra il mondo della solidarietà in ogni ... alle ore 18 allaMonterosso con la tavola ...

La Bmw Serie 5 è una sala giochi viaggiante: nel display centrale ha oltre 15 videogame Corriere della Sera

Chi - più di un genitore - ha bisogno di massaggi, aromaterapia e dolce far niente Andare in vacanza in un resort benessere non è più un ...Dopo aver vinto all'andata, il Lecco batte ancora il Foggia di Mister Delio Rossi e vola in serie B. Come all'andata la squadra pugliese passa in vantaggio anche se i padroni di casa prima pareggiano ...