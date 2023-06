Sabaudia | tutto pronto per il Sunset Jazz Festival 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023)per il. Il, come gia? nelle sue precedenti 6 edizioni, si svolgera? in spiaggia a Luglio al tramonto (ore 19). Ilabbraccera? tre week end, dal 7 al 23 Luglio per un totale di undici concerti. Gli stabilimenti partner per la edizione delsono Saporetti, Lilanda?, La Spiaggia. Come da tradizione verra? posizionata una semplice pedana di legno sulla battigia con i lettini disposti a semicerchio di fronte. I concerti e l’accesso in spiaggia come sempre sono gratuiti. I concerti termineranno rigorosamente al tramonto (ore 20.40 circa). Il rispetto dell’ambiente in cui ci troviamo, il Parco Nazionale del Circeo, e? stato da sempre il motivo conduttore ...