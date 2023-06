Sabatini | «Frattesi andrà all’Inter | Brozovic sacrificato Va in Arabia»

(Di lunedì 19 giugno 2023)sicuro: l’Inter prenderà Davide, mentre Marcelovolerà inSaudita. Per il giornalista non si realizzerà un Bremer bis LE INTENZIONI ? Sandro, in collegamento su Radio Sportiva, parla delle mosse di mercato dell’Inter a centrocampo: «come Bremer? Credo che sia intenzione dell’Inter prendere, i nerazzurri sono in vantaggio su tutte. Il giocatore ha rifiutato una proposta più sostanziosa dalla Premier League. Luisaràin. La cosa che mi fa sorridere forse amaramente è che evidente che l’sta operando attraverso il calcio una politica ad ...

... è intervenuto il giornalista Sandrosulle frequenze di 'Radio Radio', lanciando anche una bomba di mercato sul futuro di Rabiot. 'L'Inter per prenderedeve vendere. È in vantaggio, ...Di parere decisamente opposto Sandro: 'Barella venduto a 60 milioni eacquistato 30 milioni, io lo farei. Barella è più forte, però non c'è una differenza del doppio tra i due. E ...... è intervenuto il giornalista Sandrosulle frequenze di 'Radio Radio', lanciando anche una bomba di mercato sul futuro di Rabiot. 'L'Inter per prenderedeve vendere. È in vantaggio, ...

Sabatini: “Italia, c’è materiale per ricostruire. Frattesi mi ha divertito” fcinter1908

Su Corriere di Torino - La Juventus che aspetta Rabiot e’ innamorata di Frattesi. Ma a cosa è legato l’affondo finale della Juve per Frattesi Prima di tutto alla ...Sabatini critica Mancini: «Bonucci Le convocazioni si fanno con la cronaca, non con la storia». Le parole del giornalista Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato a Tutti Convocati su Radio24 della v ...