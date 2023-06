Sabatini a CM | Brozovic in Arabia | passaggio obbligato per le finanze dell'Inter | nonostante Mentana

Erano i mesi dei giocatori che litigavano in campo, Skriniar mezzo rotto e tutto pronto per Parigi,irriconoscibile e di tutto un po'. Ma soprattutto erano i tempi che Lukaku sembrava un ...Erano i mesi dei giocatori che litigavano in campo, Skriniar mezzo rotto e tutto pronto per Parigi,irriconoscibile e di tutto un po'. Ma soprattutto erano i tempi che Lukaku sembrava un ...

Sabatini a CM: Brozovic in Arabia, passaggio obbligato per le ... Calciomercato.com

Nonostante la grandissima stagione, il centrocampo dell'Inter potrebbe subire qualche ritocco durante questa finestra estiva di calciomercato. L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo piomba su Marcelo Brozovi ...Sabatini sicuro: l’Inter prenderà Davide Frattesi, mentre Marcelo Brozovic volerà in Arabia Saudita. Credo che sia intenzione dell’Inter prendere Frattesi, i nerazzurri sono in vantaggio su tutte. Per ...