(Di lunedì 19 giugno 2023) Mosca, 19 giu. (Adnkronos) – I Paesi occidentali sono stati chiari nel loro obiettivo di destabilizzare lainelezionidel 2024. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey, aggiungendo che “le pratiche dannose di interferire negli affari interninazioni sovrane sono in corso”.Secondo, l’Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti ha condotto una guerra ibrida contro la. “Il regime di Kiev viene usato come uno strumento, mentre agli attivisti nazisti in Ucraina vengono fornite armi e munizioni moderne, e vi vengono inviati istruttori e mercenari stranieri”. Tra gli obiettivi apertamente perseguiti di chi è contro la, ha detto, ci ...