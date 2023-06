Ruba vino e colpisce negoziante con sampietrini | 34enne arrestato

(Di lunedì 19 giugno 2023)cona Napoli unper rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale I carabinieri del nucleo operativo e Pmz di Napoli Stella hannoper rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale undi origini nigeriane, senza fissa dimora in Italia e clandestino. L’uomo ha cercato di impossessarsi di una bottiglia diall’interno di un supermercato in PIazza Cavour. Il titolare se n’è accorto e l’ha fermato. Ilnon l’ha presa bene e si è scagliato contro ilimpugnando dei, causandogli lesioni alla gamba destra. Danneggiata anche la ...

San Gimignano, si confondevano tra i turisti per rubare bottiglie di vino: denunciati Gazzetta di Siena

I carabinieri hanno arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un 34enne di origini nigeriane, senza fissa dimora in Italia e clandestino. L’uomo ha cercato di impossess ...La corsa sera gli agenti del Commissariato di PS Centro hanno arrestato un settantasettenne italiano gravemente indiziato di tentato furto aggravato in abitazione. Poco dopo le 21, gli agenti interven ...