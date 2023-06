RTL 102 5 Power Hits Estate | l’Arena di Verona è sold out

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il Power2023 aldiregistra ilout, al via su RTL 102.5 la classifica per decretare il tormentone vincitrice Ritorna RTL 102., l’evento musicale più atteso dell’italiana. Martedì 29 agosto, aldi, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il Power Hit dell’del 2023. La settima edizione di RTL 102.5 Powerregistra il tutto esaurito, un successo straordinario che conferma l’incredibile richiamo dell’evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali ...

Dalle ore 22:30 gli Ospiti saranno coinvolti dalla musica e dall'animazione di.5 con Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari che presenteranno Annalisa " in cima alle classifiche ...Dalle ore 22:30 gli Ospiti saranno coinvolti dalla musica e dall'animazione di.5 con Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari che presenteranno Annalisa " in cima alle classifiche ...Dalle ore 22:30 gli Ospiti saranno coinvolti dalla musica e dall'animazione di.5 con Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari che presenteranno ANNALISA " in cima alle classifiche ...

RTL 102.5, radio ufficiale del "Napoli Pizza Village" FM-world

Al via oggi la classifica di RTL 102.5 per decretare il Power Hits dell’Estate 2023. Martedì 29 agosto, all’Arena di Verona, tutti gli artisti più amati e le canzoni più suonate dalle radio italiane ...La Cina non farà alcun compromesso su Taiwan. Non lascia spazio a interpretazioni la posizione espressa dal ministro degli esteri di Pechino Wang Yi davanti al segretario di stato americano Blinken.