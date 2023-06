Romano | «Lukaku dice no all’Arabia Saudita Ora palla all’Inter!»

(Di lunedì 19 giugno 2023)non vuole lasciare l’Europa e dunque ha rifiutato la maxi proposta d. L’attaccante vuole solamente l’Inter, ma serve trovare un accordo RIFIUTO ? Fabrizio, su Twitter, ha aggiornato sulla situazione relativa a Romelu. Niente Arabia, Big Rom vuole restare in Europa e soprattutto all’Inter: «ha deciso di continuare a giocare in Europa nonostante l’importante proposta ricevuta d. Il belga ha apprezzato lo sforzo ma non è ancora pronto per lasciare il calcio europeo. L’Inter ha lain mano, ma ancora nessun accordo con il Chelsea». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

di Fidene (nella periferia nord della capitale), a 7 anni era tesserato con la Cisco Roma (... Dila velocità. Di Haaland la mentalità. Di Ronaldo la costanza. Di Dzeko l'eleganza. Di ...... si andrebbe a ridurre la cifra da riconoscere ai neroverdi per cedere il centrocampista. ...soprattutto di Onana (obiettivo di mercato dei Blues) e dell'eventuale nuovo prestito diche ...L'Inter chiederà Koulibaly - Stando a quanto riportato da Fabrizio, l' Inter avrebbe concordato un summit con il Chelsea per discutere della situazione, ma tra i temi del vertice potrebbe esserci anche Kalidou Koulibaly , per il quale la società ...

Romano: "Lukaku vuole l'Inter, Koulibaly è tentato dal ritorno in Italia ... L'Interista

Ad oggi corre da solo. È Gianluca Scamacca l'obiettivo più concreto della Roma. Per età, ingaggio, profilo di attaccante, formula di trasferimento, di meglio in giro ...Una scorpacciata di campione. L’Arabia Saudita vuole portare altri fuoriclasse via dall’Europa per aumentare il livello del suo campionato. Il pressing dei club sauditi prosegue con contatti sempre pi ...