(Di lunedì 19 giugno 2023) Con l’arrivo del caldo diventa anche possibile imbattersi in un rettile. Esi sono imbattuti in un, qualche giorno fa, che strisciava sulla carrozzeria dell’auto parcheggiata in garage, a Tuscolano, come riporta Il Messaggero. Dopo aver assistito a una partita di rugby sui campi di Sapienza Sport in viale Tor di Quinto, come riporta la Repubblica, i due sono tornati a casa e hanno lasciato l’auto nel box. Poco dopo la sorpresa. È stato il ragazzo a tornare nel garage e trovare ilche strisciava sulla macchina. Tanta laper i due uomini Tanta laper i due uomini che, solo in un secondo momento hanno scoperto che si trattava di un biacco, una specie non velenosa. Certo è che trovarsi di fronte a unspaventa. Ma ...

... almeno sul piano dei rischi per la salute, da mercoledì si fa sul serio: asaranno 33 i gradi ... cavallette e zanzare tigri, cheil loro habitat naturale sia nella parte terminale della ...Ma al vaglio ci sono anche i video di alcune telecamere di via di Macchia Saponara che sia ... leggi anche Incidente, Associazione Vittime: "Indagato libero brutto segnale" FOTOGALLERY ©...Paola & Chiara fanno scatenare ilPride: il loro show è un 'Furore' X Make up arcobaleno con ... 'Who I Am' la nuova limited edition I colori dell'arcobalenoespressione nella collezione ...

Roma, trovano un serpente sull’auto: paura per padre e figlio Il Corriere della Città

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Non siamo durante le riprese di un film, al circo o in una giungla eppure ai passanti non è sembrato vero vedere quel Pitone albino (Malayopython reticulatus) di quasi tre metri ...