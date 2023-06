Roma | Stephan El Shaarawy vicino al rinnovo

(Di lunedì 19 giugno 2023) . Il contratto, in scadenza, sarebbe stato prolungato fino al 2025 con un’opzione per un ulteriore anno legata a presenze e gol. Laha voluto fare uno sforzo per trattenere uno dei suoi calciatori più fedeli. Eltrasformato da Mourinho in una risorsa multi ruolo non ha ancora compiuto 31 anni, avrebbe potuto strappare ingaggi enormi in Medio Oriente. Ma ha messo laal primo posto. L'articolo proviene da Italia Sera.

