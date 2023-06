(Di lunedì 19 giugno 2023) : due persone trasportate in codice rosso in ospedale, un 19enne libico accoltellato al pronto soccorso del Sant’Eugenio che non sarebbe in pericolo di vita e un 27enne sudamericano soccorso d’urgenza all’ospedale Grassi e operato per una ferita alla schiena. La violenza sarebbe scaturita in via Giuliano Sangallo all’altezza del parcheggio vicino al lungomare Paolo Toscanelli. A dare l’allarme i residenti della zona preoccupati per i rumori e le grida. Arrivati sul posto sanitari e carabinieri hanno trovato i due feriti. Ma sarebbero almeno sei i partecipanti alla. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area. L'articolo proviene da Italia Sera.

, rissa in strada: due persone trasportate in codice rosso in ospedale, un 19enne libico accoltellato al pronto soccorso del Sant'Eugenio che non sarebbe in pericolo di vita e un 27enne ...AGI - Colpi di pistola sul lungomare Duca degli Abruzzi, a. Un uomo cileno di 36 anni è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ed è stato ricoverato all'ospedale Grassi. Il 36enne è in attesa di essere operato. Sul posto la polizia che indaga sui ...... Dante Ferretti, scenografo di Fellini e premio Oscar, e Vittorio Emiliani, giornalista e autore del libro Il riscatto dell'Agro, sulla Bonifica di. Appuntamento agiovedì 22 giugno, alle ...

Lavori sulla Roma Lido, è caos navette. Centinaia di romani per ore sotto il sole RomaToday

A Ostia arriva il fantastico duo Lopez-Solenghi: dagli sketch alle imitazioni, dalle improvvisazioni alle performance ...Roma, Ostia, rissa in strada: due persone trasportate in codice rosso in ospedale, un 19enne libico accoltellato al pronto soccorso del Sant’Eugenio che non sarebbe in pericolo di vita e un 27enne sud ...