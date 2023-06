Roma | il bomber che non ti aspetti | l’annuncio è ufficiale

Leggi su calciomercatonews

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo il grave infortunio subito da Tammy Abraham, laprosegue la caccia alla punta per la prossima stagione: c’èLavori in corso. In vista della prossima stagione,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.