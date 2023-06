Roma | aumenta il costo dei biglietti Atac | dal 1 agosto i nuovi prezzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023)ildeie degli abbonamenti per i trasporti pubblici a. Una novità che entrerà in vigore dal 1prossimo. Nonostante il sindaco capitolino, Roberto Gualtieri, sia prontamente intervenuto per smentire la notizia, sembra ci sia già un contratto di servizio che riguarda sia il trasporto ferroviario regionale sia quello locale tra Regione Lazio e Trenitalia. E secondo le nuove disposizioni ildel biglietto non sarà più di 1,5 euro, ma di 2 euro, mentre l’abbonamento mensile passerà da 35 euro a 46, 70 e quello annuale da 250 a 350 euro. L’ultima parola spetta alla Giunta regionale Sta di fatto che l’ultima parola sull’argomento spetta all’esecutivo guidato dal Presidente Francesco Rocca. Solo la Regione ha la possibilità di scongiurare questa ...