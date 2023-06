C'è poi il ritorno di Rudi Garcia in Italia: il neo allenatore del Napoli confece il famoso ... In merito alladialoghi arbitri - Var, "non abbiamo alcun segreto, diffonderemo ...C'è poi il ritorno di Rudi Garcia in Italia: il neo allenatore del Napoli confece il famoso ... In merito alladialoghi arbitri - Var, "non abbiamo alcun segreto, diffonderemo ...Firmato presso la sala stampa delil Protocollo d'intesa per diffondere la pratica delle attività motorie e sportive ... 'Il Comune intende supportare ladelle attività sportive, ...

Rocchi: “Sì a diffusione audio arbitro-Var. E quel famoso violino di Garcia…” ItaSportPress

Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri della serie A, ha parlato a Radio Anch'io Sport: "C'è stata una linea di arbitraggio più europea, con ...Audio VAR e arbitri: "Diffonderemo qualsiasi caso" In merito alla diffusione dialoghi arbitri-Var, "non abbiamo alcun segreto, diffonderemo qualsiasi caso. Vogliamo avere comunicazioni pulite e ...