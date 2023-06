Rocchi | ' Per gli arbitri non c' è alcun problema Mourinho Organico da ridurre'

...è da ridurre in maniera drastica - spiega- dobbiamo tornare a 40 - 42 arbitri, ora ne abbiamo dieci oltre il numero massimo. Quest'anno scenderemo di tre: è un lavoro faticoso,me il più ......stagione e che sembrano identificare l'allenatore della Roma come un problemala classe arbitrale. Una sensazione, quest'ultima, smentita dal designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca...Nel corso del programma Radio anch'io sport, il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca, ha spento qualsiasi tipo di polemica: "Non c'è nessun problema con Mourinho, né personale né di ...

Rocchi: «Garcia Ricordo il suo violino. Se ci fosse stata la ... IlNapolista

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi intervenuto a "Radio anch'io sport" ha parlato dei comportamenti che allenatori e panchine dovrebbero tenere durante le partite. Lo ha fatto ...ROMA (ITALPRESS) – “C’è stata una linea di arbitraggio più europea, con un miglioramento nella fluidità nel gioco. Non è stato un percorso semplice, ma i risultati sono molto positivi. Ma non dobbiamo ...