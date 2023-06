Rocchi | «Il violino di Garcia? Con la tecnologia non ci sarebbe stato»

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le parole di Gianluca, designatore arbitrale di Serie A e B, sulla nuova linea arbitrale del campionato italiano Gianluca, designatore arbitrale di Serie A e B, èospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Di seguito le sue parole. LINEA DI ARBITRAGGIO – «C’è stata una linea di arbitraggio più europea, con un miglioramento nella fluidità nel gioco. Non èun percorso semplice, ma i risultati sono molto positivi. Ma non dobbiamo dimenticare che il campionato italiano non è la Champions League: dobbiamo adattarci al nostro campionato, cercando di prendere spunto dalle competizioni europee che sono riferimento per tutti». RITORNO DIE IL ‘’ – «Ricordo bene quella partita, mi creò parecchi problemi. Con una battuta, posso dire che con la ...

Così Gianluca, oggi designatore arbitrale della Serie A, nel corso di una lunga intervista ... match rimasto impresso nella memoria per il celebre '' del neo allenatore del Napoli Rudi ...Il designatore dell'AIA, Gianluca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch'io Sport. Il ritorno di Rudi Garcia in Italia Confece il famosodurante Juve - Roma nel 2014... 'Ricordo bene quella partita, mi creò parecchi problemi. Con una battuta, posso dire che con la tecnologia probabilmente in quella partita ...Garcia mima illo caccia via. Poi Lichtsteiner placca Totti in area, altro rigore e 1 - 1 dei giallorossi. Quindi Iturbe porta in vantaggio la Roma, ma la gioia dura poco, perché ...

