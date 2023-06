Cosìha ricordatouna battuta il gesto polemico dell'allenatore francese, ora al Napoli, all'epoca sulla panchina giallorossa, durante uno Juventus - Roma del 2014 da lui arbitrato. ...ARBITRAGGIO SERIE Aparla a tutto campo. 'C'è stata una linea di arbitraggio più europea,un miglioramento nella fluidità nel gioco rileva Non è stato un percorso semplice, ma i risultati ...esclude accanimento nei confronti di Mourinho. Nessun rancoreGarcia, maMourinho Lo Special One è davvero bersagliato dalla classe arbitraleè lapidario: "Sicuramente no, né ...

ROCCHI: "CON IL VAR GARCIA NON AVREBBE SUONATO IL VIOLINO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli presenta oggi Rudi Garcia, il bentornato al tecnico francese da Gianluca Rocchi che torna sugli episodi del passato A sette anni e mezzo di distanza, Rudi Garcia… Leggi ...In un'intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio 1, Gianluca Rocchi si è soffermato sull'arrivo di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli ...