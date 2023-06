Ritiro Sassuolo | ufficializzate data e sede | tutti i dettagli

(Di lunedì 19 giugno 2023), il club neroverde ufficializzacondivisi dalla società con un comunicato Il, con una nota ufficiale, ha comunicatogli appuntamenti della sua estate. IL COMUNICATO – I neroverdi si ritroveranno dal 5 al 7 luglio per le visite mediche presso il Centro Ricerche Mapei Sport di Olgiate Olona quindi lunedì 10 luglio scatterà il raduno al Mapei Football Center con la prima sessione di Test Mapei al mattino e il primo allenamento di gruppo nel pomeriggio agli ordini di mister Alessio Dionisi. Martedì mattina 11 luglio allenamento al MFC al mattino quindi, dopo il pranzo, ci sarà la partenza per ildi Vipiteno-Racines (BZ) dove la squadra rimarrà fino a giovedì 27 ...

Stagione 2023/24: le date del raduno e del ritiro del Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio

Sarà ancora l’Alto Adige ad accogliere il Sassuolo Calcio per la preparazione estiva in vista dell’avvio della stagione sportiva 2023/24. I neroverdi si ritroveranno dal 5 al 7 luglio per le visite me ...La collaborazione tra Sassuolo e Reggiana in vista del prossimo calciomercato sembra destinata ad essere molto ampia. Secondo quanto riportato da Gazzetta di Reggio, Marco Sala potrebbe vestire la mag ...