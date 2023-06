Rischio incendi boschivi | tutte le attività vietate a Fondi fino al 30 settembre 2023

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 19 giugno 2023)– Il sindaco diBeniamino Maschietto ha firmato lo scorso 13 giugno un’ordinanza volta a prevenire ildi. È possibile consultare il testo integrale del provvedimento sull’Albo Pretorio del Comune di. Sul territorio del Comune di, a partire dal 13 giugno, è vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco; fumare, ...