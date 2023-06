Rimini | coniugi trovati morti in casa | ipotesi omicidio-suicidio

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un uomo e una donna, marito e moglie, sono statisenza vita nel loro appartamento di. L’è quella dell', anche se sono in corso gli accertamenti per arrivare a definire l’esatta dinamica di quanto successo. Da una prima ricostruzione l'uomo, un italiano sui 50 anni, avrebbe esploso un colpo d'arma da fuoco verso la donna, una cittadina moldava, prima di puntare l'arma verso se stesso. La coppia è stata trovata in un appartamento al terzo piano di uno stabile di via Gambalunga, in centro città.

Un'ennesima tragedia a. Una lite trafinita nel sangue. E' avvenuto nel pomeriggio in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Gambalunga , a due passi dal centro storico. Ancora da appurare l'...

Un uomo e una donna - marito e moglie - sono stati trovati senza vita all'interno di un appartamento al terzo piano di uno stabile di Via Gambalunga, in centro a Rimini. L'ipotesi ... porta trovandosi ...Tragedia a Rimini nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 giugno. Due colpi d’arma da fuoco sono stati uditi dai residenti al civico 74 di Via Gambalunga e all’arrivo della Squadra Mobile della Polizi ...