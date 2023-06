Riforma Giustizia | ddl Nordio divide toghe e politica | il fronte dei sì e il fronte dei no

(Di lunedì 19 giugno 2023) Il testo, approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 15 giugno, è destinato a far discutere a lungo. I Cinque Stelle condannano il provvedimento, il Terzo Polo si dice favorevole, nel Pd ci sono posizioni diverse sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. E mentre l'Anm boccia il progetto di legge, da qualche associazione di avvocati sono già arrivati commenti positivi

A complicare le cose per gli agenti, ladellafirmata dall'ex Guardasigilli Marta Cartabia: per ogni fatto, impone alla parte offesa di denunciare il reato affinché sia perseguito e ...Nega che il sottosegretario Mantovano abbia visto saltare i suoi sforzi per far digerire il ddl sullaai magistrati "Mantovano in verità ha difeso molto le posizioni di Nordio. Abbonati ......che è appena stato incardinato in Commissioneal Senato e che, nelle intenzioni del Guardasigilli Carlo Nordio, è destinato ad essere parte integrante di quella 'Fase 2' della sua...

Riforma della Giustizia, scontro tra Nordio e le toghe. Opposizione divisa sul ddl Sky Tg24

I sindaci di centrodestra in Friuli Venezia Giulia plaudono senza esitazione all’eliminazione del reato di abuso d’ufficio contenuto nella riforma della giustizia approntata dal ministro Carlo Nordio ...La riforma della giustizia varata dal governo apre una fase nuova nella storia del Paese. È il primo vero passo concreto per smuovere il guazzabuglio burocratico che inceppa il motore ...